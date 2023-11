Nadia Moussaid gaat jongeren verleiden om te stemmen

Nadia Moussaid, VPRO en NPO FunX gaan zondag 12 november een speciale uitzending maken waarin zij jongeren gaan aansporen om te stemmen op 22 november. Dat hebben de VPRO en producent Human Factor vrijdag bekendgemaakt.

In het programma onderzoekt Moussaid waarom sommige jongeren niet willen stemmen. Zij noemen als redenen onder meer weinig vertrouwen in de politiek, slechte representatie van jongeren en het ingewikkelde taalgebruik van politici. De redenen waarom jongeren niet stemmen blijken wel erg te verschillen per groep jongeren en ook per verkiezing.

Ook probeert de presentatrice te achterhalen hoe de politiek voor jongeren aantrekkelijker kan worden gemaakt. Moussaid werkt voor de uitzending samen met NPO-jongerenzender FunX. In de studio zitten ook luisteraars van FunX die willen meepraten over dit onderwerp

“Jongeren die niet stemmen, stemmen vaker in de rest van hun leven ook niet”, stelt Moussaid. “Dat baart me zorgen. Ik vind dat de stem van elke Nederlander vertegenwoordigd moet zijn in onze democratie. Hierin ligt een verantwoordelijkheid voor ons allen, maar vooral bij politici. Ik nodig daarom alle jongeren, die wel of niet stemmen, met een mening over de politiek uit om mee te praten. Zo kunnen zij elkaar en politici inspireren.”