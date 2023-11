Van Gennip: rouwverlof is onderwerp voor formatietafel

Of er een wettelijk rouwverlof komt, is niet meer aan dit kabinet, vindt demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip. Vakbond CNV pleit na eigen onderzoek opnieuw voor een wettelijke regeling om langer te rouwen bij overlijden. Vier op de tien werknemers geven aan te weinig ruimte te krijgen om verlies te verwerken.

In een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) is een verlofregeling bij rouw al geregeld, benadrukt Van Gennip (CDA). De vraag of en zo ja hoe de wetgever hier iets voor moet regelen, zal aan formerende partijen zijn: het is niet alleen “een discussie voor aan de cao-tafel, maar ook voor de formatietafel”.

De “bouwstenen” om hier een besluit over te nemen, zullen volgens Van Gennip wel al klaarliggen. “Op dit moment ben ik aan het kijken naar alle verschillende vormen van verlof die we in Nederland hebben.” Naast een eventueel rouwverlof gaat het dan ook om ouderschapsverlof, verlof voor mantelzorg en calamiteiten. De bewindsvrouw wil “kijken of we die verschillende verloven beter kunnen stroomlijnen”.

Bij rouwverlof specifiek geldt dat het van persoon tot persoon verschilt waar mensen behoefte aan hebben, benadrukt Van Gennip. In veel gevallen gaan werkgevers volgens haar overigens “best ok√©” om met een periode van rouw na het overlijden van een dierbare.