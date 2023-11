Vier jaar cel voor hoofdverdachte grootschalige datadiefstal

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 21-jarige hacker Pepijn van der S. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De Zandvoorter is schuldig bevonden aan onder meer het hacken van computersystemen van bedrijven, afpersing en chantage. Volgens de rechtbank heeft hij ook ruim anderhalf miljoen euro witgewassen.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geƫist.

Van der S. is in januari aangehouden, na grondig speurwerk door cybercrimespecialisten van de politie. Hij werkte tot zijn arrestatie bij een cybersecuritybedrijf en was als vrijwilliger actief bij beveiligingsorganisatie Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD).

De verdachte heeft meegewerkt aan het onderzoek en bekennende verklaringen afgelegd, voor zover het over zijn eigen rol in het geheel ging. De rechtbank hield daar bij het bepalen van de straf rekening mee. Drie medeverdachten zullen later terechtstaan.