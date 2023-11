Minister over drama Gaza: dit snijdt iedereen door de ziel

“Dit snijdt iedereen door de ziel.” Dat zei minister Hanke Bruins Slot zaterdagavond na gesprekken met de vijftien Nederlanders die op de luchtmachtbasis terugkeerden vanuit Gaza. “De mensen hebben een traumatische tijd achter de rug”, zei ze. “Ze vertellen afschuwelijke verhalen, en zijn erg dankbaar dat ze terug zijn.”

Een van de mensen die zaterdagavond terugkeerden, is de 16-jarige Mohammed al Ashkar. Geen onbekende, want hij verscheen meermaals op de nationale televisie toen hij nog in Gaza was. “Ik was op bezoek in Gaza bij mijn oma, omdat ze ziek was”, vertelde hij. “Toen brak de oorlog uit. We wilden er een maand blijven, maar door de oorlog zijn het twee maanden geworden. We hebben oma achter moeten laten, hebben geen afscheid kunnen nemen.” Waarom niet, wilde hij niet zeggen.

“Ik heb geen angst meer nu ik hier ben, ik voel me veilig. Daar in Gaza had ik voortdurend een onveilig gevoel. Ik heb zelf moeten schuilen voor bombardementen, heb ze met eigen ogen gezien en gehoord. Ik heb erge dingen meegemaakt.” Mohammed keerde terug met zijn vader en zijn broertjes, zijn moeder kwam om het leven. “De vlucht ging goed, maar aan boord was het erg emotioneel”, zei hij. “Onderweg moest ik veel nadenken.”

Mohammed wilde in Eindhoven alleen de schrijvende pers te woord staan, hij wilde niet voor de camera of de microfoon, ook wilde hij niet dat foto’s van hem gemaakt werden. Hij was zichtbaar in zichzelf teruggetrokken. Na enkele vragen van verslaggevers beantwoord te hebben voegde hij zich weer bij zijn familie. “We gaan nu met het Rode Kruis spreken”, zei hij.

Volgens Bruins Slot krijgen de teruggekeerde mensen medische en psychische zorg. Niet iedereen kan naar huis of bij familie terecht. Voor mensen die nergens heen kunnen, wordt overnachting geregeld, zei ze. De gemeenten waar ze heen gaan, worden op de hoogte gesteld dat ze eraan komen, aldus de minister.

Volgens haar verblijven nog 22 Nederlanders in Gaza, maar het kan zijn dat zich nog meer landgenoten melden, zo hield ze een slag om de arm. Wanneer de achterblijvers naar Nederland kunnen, weet ze niet. “Ik heb geen invloed op de lijsten wie de grens over mag”, zei ze. Volgens haar zijn er in totaal zo’n 8000 mensen die Gaza willen verlaten.