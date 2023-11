Timmermans wil EU-beleid op de schop, met ruimte voor verschillen

Het beleid van de Europese Unie moet op de schop nu er vanuit verschillende landen, zoals Rusland, dreigingen zijn, vindt de leider van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans. Hij spreekt onder meer daarover zaterdag met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Een dag eerder schreef hij er een opiniestuk over in Trouw.

Eenheid van de EU is nu belangrijker dan ooit, betoogt Timmermans. Daarom vindt hij dat het vetorecht, waarmee één land een besluit kan blokkeren, moet verdwijnen. Anders “verlamt” Europa door de opstelling van een enkele lidstaat.

Ook is het nodig om landen als Moldavië en Oekraïne toe te laten, iets waar de EU zich op moet voorbereiden. Die landen “dreigen te worden meegesleurd in de door Rusland aangewakkerde instabiliteit”, schrijft hij in Trouw.

Verder moet er ruimte zijn voor verschillende groepen binnen de unie, die functioneren met verschillende “snelheden”. Zo kan er bijvoorbeeld een “kern-Europa” ontstaan, bestaande uit landen die “kiezen voor nauwere samenwerking”. Landen die dat niet willen, kunnen al dan niet zelf in een groepsverband binnen de EU samenwerken, of op een andere “snelheid” meedoen.