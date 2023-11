Transgender Netwerk: negatieve aandacht in verkiezingen kwalijk

Verschillende lhbti-organisaties vinden het kwalijk dat er in de verkiezingscampagne negatieve aandacht is voor onder anderen transgender personen en non-binaire mensen. “Ik heb dat niet eerder in deze mate gezien”, zegt voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk. Ook Philip Tijsma van COC Nederland ziet “opvallend veel voorbeelden” van negatieve aandacht in de campagne.

“De afgelopen jaren is de toon richting de gemeenschap negatiever geworden, in de politiek maar ook op straat en online”, aldus Verdegem. “Wat nieuw is, is dat sommige partijen trans mensen en rechten belachelijk maken en het tot inzet van de verkiezingen wordt gemaakt.” Transgender Netwerk maakt zich daar zorgen over. “We zijn een kleine gemeenschap van een paar honderdduizend mensen. De aandacht is onevenredig en ook gevaarlijk, want op een kleine minderheid kan je allerlei onzin makkelijk projecteren.”

Verdegem reageert onder meer op een debat woensdagavond tussen FVD-lijsttrekker Thierry Baudet en D66-lijsttrekker Rob Jetten bij NOS op 3, over mensen die zich als non-binair identificeren, onder wie iemand in het publiek. Baudet zei toen niet te weten wat non-binair betekent. “Jij zegt dat je iets bent wat volgens mij niet bestaat”, aldus de FVD-voorman. Ook zei hij dat “van geslacht veranderen niet kan”.

Eerder liet ook DENK zich kritisch uit over de lhbti-gemeenschap. In het verkiezingsprogramma van de partij staat een afbeelding met regenboogvlaggen en een voorlezende dragqueen, met daarbij de tekst ‘Zullen we weer gewoon doen?’.

Tijsma van COC Nederland omschrijft de negatieve aandacht als een “gure wind”. “Maar mijn indruk is dat het om een kleine groep gaat die zich in de maatschappij en politiek heel luid uit. De regenbooggemeenschap is ontzettend weerbaar, wij laten ons niet terug de kast in duwen. Bovendien zijn er gelukkig ook veel partijen die juist nadrukkelijk hun steun uitspreken. Maar fijn is het bepaald niet.”

Volgens Martijn Kamphorst, hoofdredacteur van queer lifestylemagazine Winq, leidt de negatieve aandacht tot meer onlinehaat. “Zij legitimeren met hun uitspraken de ontmenselijking van onze community, dat is een heel griezelig iets.” Daarnaast vindt hij het problematisch als partijen zich níét uitspreken over lhbti-thema’s.

Zo waren NSC, PVV en BBB, partijen die redelijk hoog staan in de peilingen, onlangs niet aanwezig bij het regenboogdebat van COC. “Ze doen niet mee aan het gesprek, waardoor bijvoorbeeld wetswijzigingen rond meerouderschap en het wijzigen van geslachtsregistratie onnodig lang op zich laten wachten. Dat zorgt er mede voor dat Nederland steeds verder wegzakt op de Europese ranglijst van lhbti-rechten.”