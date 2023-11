Yeşilgöz tegen Timmermans: tegenstellingen lossen armoede niet op

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz vindt dat Frans Timmermans (PvdA-GroenLinks) groepen tegenover elkaar zet door steeds te benadrukken dat hij van de rijken een “offer” wil vragen om de armsten te helpen. Mensen uit de armoede helpen lukt alleen door de lasten te verlagen en werk meer te laten lonen, aldus de liberaal in het RTL-debat. De sociaaldemocraat belast het land wat haar betreft “kapot”.

In het debat benadrukte Timmermans het logisch te vinden “dat je (…) aan de rijkste in Nederland een offer” vraagt om bijvoorbeeld de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen te betalen.

“Ik heb het idee dat we twaalf jaar teruggaan in de tijd”, wierp Yeşilgöz tegen. De afgelopen jaren heeft het kabinet van mensen met een hoog inkomen en van grote bedrijven wel degelijk en in toenemende mate een bijdrage gevraagd, stelt de VVD-leider. Ze vindt dat Timmermans Nederlanders tegenover elkaar zet. “Alsof je daarmee ook maar één kind uit de armoede haalt.”

Timmermans moest niets hebben van de uithaal. “Heb je dat filmpje net niet gezien?” hield hij Yeşilgöz voor. In een eerder fragment in de uitzending was te zien hoe mensen emotioneel uitlegden dat ze hun rekeningen niet dreigen te kunnen betalen.