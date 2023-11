Brand in stal met duizenden geiten in Limburgse Siebengewald

In het Noord-Limburgse plaatsje Siebengewald (gemeente Bergen) woedde een uitslaande brand in een stal met naar schatting 10.000 geiten. Brandweer en andere hulpdiensten waren massaal ter plaatse, meldt Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Over het lot van de dieren is nog niets bekend. Of er mensen gewond zijn geraakt is evenmin bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Het complex bestaat uit meerdere stallen. De brand, die woedde in een stal, brak omstreeks 14.00 uur uit. Rond 15.15 uur was het vuur onder controle. De naastgelegen stallen zijn niet getroffen door de brand, maar deze worden door de brandweer geventileerd om mogelijke rookontwikkeling.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen daarom een NL-Alert met daarin het advies ramen en deuren dicht te houden.