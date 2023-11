RIVM: we krijgen te veel cadmium, lood, kwik en arseen binnen

Mensen krijgen via voedsel en drinkwater te veel van de combinatie arseen, kwik en vooral cadmium en lood binnen. Dat kan slecht zijn voor met name de nieren. Dat stelt gezondheidsinstituut RIVM op basis van nieuw onderzoek in tien landen waaraan het heeft deelgenomen. Aan cadmium alleen al moet je bijvoorbeeld niet meer dan 2,5 microgram per kilo lichaamsgewicht per week binnenkrijgen.

Van lood is ook bekend dat het een negatief effect kan hebben op (de ontwikkeling van) het brein. Op de lijst van de tien landen is Nederland een middenmoter als het om de te grote hoeveelheden van deze metalen gaat. Bij de directe buren, Duitsland en België, is geen onderzoek gedaan, maar wel in Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Italië, Portugal en Slovenië. Er volgt nog aanvullend onderzoek naar de precieze hoeveelheid van de metalen in bloed en urine.

“Cadmium, lood, arseen en kwik zitten onder meer in de bodem en komen daardoor in voedsel terecht. Mensen krijgen te veel cadmium en lood binnen via granen en orgaanvlees; voor lood kan dit ook gebeuren via groente, fruit en drinkwater”, aldus het RIVM.

We moeten niet meteen de boterham en allerlei vruchten laten liggen, want dan zijn we misschien nog verder van huis. “Als mensen te veel van bepaalde schadelijke stoffen binnenkrijgen, wil dit niet zeggen dat het beter is om sommige levensmiddelen niet meer te eten of te drinken. In deze levensmiddelen zitten namelijk ook veel stoffen die juist gezond zijn, zoals gezonde vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen”, benadrukt het instituut. RIVM werkte voor het onderzoek samen met negen zusterinstituten en universiteiten.