Weinig animo bij BBB in provincies voor huizenbouw op boerengrond

De meeste Statenfracties van de BBB in de provincies voelen er weinig voor om landbouwgrond voor woningbouw beschikbaar te stellen. Ze zetten liever in op inbreiding, omhoog bouwen of het geven van een woonbestemming aan bestaande gebouwen dan dat boerengrond wordt vrijgemaakt voor huizenbouw, zoals de BBB in Noord-Brabant vrijdag in een motie voorstelde.

De BBB in de Brabantse Staten baarde opzien met de motie om landbouwgrond beschikbaar te stellen voor de bouw van tijdelijke flexwoningen. In haar verkiezingsprogramma had de partij juist beloofd eerst te bouwen in de dorpen en de steden.

Hans Veentjer, fractievoorzitter van de BBB in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, wil vasthouden aan de lijn die de partij in het verkiezingsprogramma heeft uitgezet. Hij zegt dat de provincie zich eerst moet richten op het ‘verdichten’ van steden en dorpen. “Verder zijn wij als BBB Zuid-Holland van mening dat tijdelijk snel permanent wordt en dat landbouwgrond onherstelbaar wordt beschadigd.”

Ook bij de BBB in onder meer Zeeland, Overijssel, Friesland en Flevoland is er weinig animo om landbouwgrond vrij te maken voor de bouw van huizen. “Zolang er nog ruimte is rondom dorpen en steden gaan we wat de BBB betreft niet op landbouwgrond bouwen”, zegt de Zeeuwse fractievoorzitter Kees Hanse.

Abel Kooistra, BBB-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Friesland, wijst erop dat de situatie in zijn provincie heel anders is dan in Noord-Brabant. “In Friesland is meer ruimte voor woningbouw zonder dat daarvoor landbouwgrond moet worden gebruikt. Maar mocht een boer op basis van vrijwilligheid grond afstaan voor woningbouw en wordt zo’n plan door de gemeenschap gedragen, dan gaan we daar als BBB niet voor liggen.”

BBB Flevoland laat weten prioriteit te geven aan ‘inbreilocaties’ of omhoog bouwen en dat daarna de randen van de dorpen aan de beurt zijn. In Limburg en Gelderland is de BBB niet bij voorbaat gekant tegen het beschikbaar stellen van landbouwgrond om “een straatje erbij” te kunnen leggen. Volgens de Limburgse fractievoorzitter Annetje Schoolmeesters krijgen bijvoorbeeld ouderen daarmee de mogelijkheid te wonen op de plek waar zij hun wortels hebben. “Indien dit op vrijwillige basis plaatsvindt, dus als er geen sprake is van gedwongen onteigening in welke vorm dan ook, is dit prima met dien verstande dat de nieuwe bewoners geen procedures tegen de agrariĆ«r gaan aanspannen vanwege een haan of andere overlast.”