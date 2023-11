In het Noord-Brabantse Hedikhuizen is een 70-jarige automobilist uit Aalst overleden nadat hij van de weg was geraakt en tegen een boom botste. Het ongeval op de Groenstraat gebeurde maandag. De man overleed later in het ziekenhuis, meldt de politie dinsdagochtend.

Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Hedikhuizen ligt in de gemeente Heusden.