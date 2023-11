Explosies bij woningen in Rotterdam en Tilburg

In Rotterdam en Tilburg zijn maandagavond explosieven afgegaan. Dat gebeurde bij een portiekwoning in de Paterstraat in Tilburg en bij een woning aan de Koenraad van Zwabenstraat in Rotterdam-Zuid.

Volgens de politie is in Tilburg mogelijk zwaar vuurwerk gebruikt. Niemand raakte gewond. Door de explosie werden enkele ruiten in de portiek vernield. De politie doet onderzoek.

De explosie in Rotterdam vond rond 22.45 uur plaats. Ook daar raakte niemand gewond. Wel zorgde de explosie voor schade. De daders waren volgens getuigen twee mannen op een scooter. In september ging in dezelfde straat ook een explosief af waardoor de ramen van een woning sneuvelden. Het is niet bekend of het om dezelfde woning gaat.