Jetten nodigt Omtzigt uit voor een-op-eendebat

D66-leider Rob Jetten nodigt Pieter Omtzigt uit voor een een-op-eendebat, schrijft hij op het sociale medium X. De liberale politicus vindt het “jammer” dat Omtzigt heeft bedankt voor het RTL-debat aanstaande zondag. “Ik vind dat altijd wel een mooie democratische traditie in campagnetijd”, zegt hij.

In De Telegraaf zegt de woordvoerder van Omtzigt dat partijen hem rechtstreeks uit moeten nodigen als ze met hem in debat willen gaan. “Mijn team neemt contact op met dat van u, @PieterOmtzigt”, schrijft Jetten in reactie daarop.