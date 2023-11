OM eist 18 jaar cel en tbs voor moord vrouw Spaarnwoude

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Haarlem achttien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 42-jarige Cetin K., voor de moord op de Amsterdamse Angela de Beer (35). Het slachtoffer werd in de nacht van 14 op 15 juni vorig jaar door het hoofd geschoten in recreatiegebied Spaarnwoude. Enkele uren later vond de politie haar lichaam in een sloot.

K. ontkent in alle toonaarden. Hij had een buitenechtelijke relatie met het slachtoffer. Volgens justitie heeft hij de vrouw jarenlang mishandeld en geterroriseerd en is haar poging zich aan de relatie “te ontworstelen” haar vermoedelijk fataal geworden. Het OM acht ook bewezen dat K. haar ernstige brandwonden heeft toegebracht, een paar maanden voor haar dood, tijdens een verblijf in Turkije.

Angela de Beer belde haar ouders in paniek vlak voordat zij werd doodgeschoten, tegen 03.00 uur. Zij bevond zich toen al in de sloot. Nadat de verbinding werd verbroken, schakelden de ouders de politie in. Amsterdammer K., getrouwd en vader van vier kinderen, werd diezelfde dag nog aangehouden.

Het bewijs tegen de verdachte bestaat onder meer uit DNA-sporen op een handschoen en op een kogelhuls, beide gevonden op de plek van het misdrijf. Twee ooggetuigen hebben K. en het slachtoffer zien ruziemaken, kort voor de moord.