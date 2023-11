Stemhulpen voor Tweede Kamerverkiezingen miljoenen keren ingevuld

De stemhulpen die kiezers helpen te bepalen op welke partij zij in november gaan stemmen, zijn al miljoenen keren ingevuld. De StemWijzer van ProDemos is sinds de lancering op 25 oktober al 2 miljoen keer ingevuld. Het Kieskompas is na de eerste week bijna een half miljoen keer ingevuld. De Kieswijzer van DPG Media is ruim 400.000 keer ingevuld.

Kieskompas lanceerde vorige week ook een paar thematische stemhulpen, zoals het WoonKieskompas, het ZorgKieskompas en het EnergieKieskompas. Deze zijn meer dan 100.000 keer ingevuld.

De Jongerenkieswijzer is bijna 10.000 keer ingevuld. Ook ProDemos lanceerde eind oktober een stemhulp voor jongeren. Deze is inmiddels ruim 23.000 keer ingevuld. De StemmenTracker van het kennisinstituut is ruim 67.000 keer ingevuld. Hier kunnen mensen zien hoe partijen de afgelopen tijd over verschillende onderwerpen in de Tweede Kamer hebben gestemd.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november. Er doen 26 partijen mee.