230 miljoen euro voor niet zes, maar vier innovatieve projecten

Voor vier projecten voor innovaties op het gebied van micro- en nano-elektronica trekt het kabinet officieel 230 miljoen euro uit, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag. Het gewenste bedrag was eerder al bekend, maar nu wordt het daadwerkelijk toegekend. De miljoenen waren in eerste instantie bedoeld voor zes projecten, maar het bedrag bleek uiteindelijk voor vier projecten toereikend.

NXP krijgt geld voor radar- en 6G-technologie in microchips. De rest van het budget gaat naar het maken van machines die de nieuwste chips kunnen produceren onder leiding van ASML en een project voor geautomatiseerde testsystemen door Nearfield Instruments.

De twee projecten die niet meedelen in de 230 miljoen zijn van Smart Phonotics en ThermoFischer. Het eerste bedrijf trok zichzelf terug omdat via publieke en private financiering al genoeg geld verzameld was, de ander is nu zelf op zoek naar financiering.

“Nederland heeft een goede uitgangspositie in deze industrie. Die moeten we wel versterken”, schrijft demissionair economieminister Micky Adriaansens. “Investeren is essentieel vanwege de grote mondiale concurrentiestrijd rondom deze sleuteltechnologie.”

Vernieuwingen op het gebied van micro- en nano-elektronica zijn nodig om apparaten en hun onderdelen steeds kleiner te maken, zoals bij chips. Nanotechnologie kan ook veel betekenen voor de medische wereld. Nanodeeltjes kunnen bijvoorbeeld helpen kankercellen aan te vallen.