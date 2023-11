Amersfoort uitgeroepen tot beste stad van Europa

Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa om in te leven. “Amersfoort richt zich op het welzijn en geluk van zijn burgers”, oordeelt de jury van de Britse denktank Academy of Urbanism. “Van maatregelen om het autogebruik te beperken tot het aanbieden van diverse en kwalitatief goede, betaalbare woningen.”

Wethouder Rutger Dijksterhuis kreeg de Urbanism Award woensdag in Londen uitgereikt. Naast Amersfoort waren het Spaanse Estepona en Exeter in Engeland genomineerd. De juryleden bezochten de drie steden in september en oktober.

“De jury heeft Amersfoort beoordeeld op stenen en op mensen, en hoe je beide met elkaar verbindt. En op al die vlakken hebben we veel te bieden. We hebben zowel eeuwenoud als modern erfgoed dat bewonderaars van buiten de gemeentegrenzen aantrekt”, zegt Dijksterhuis. “Amersfoorters willen nog wel eens bescheiden zijn als het over hun stad gaat, maar deze prestigieuze internationale prijs, zie ik als erkenning dat er genoeg is om trots op te zijn.”

Rotterdam won dezelfde prijs in 2014. Ook Berlijn, Kopenhagen, Lissabon, Bilbao, Antwerpen en Edinburgh hebben de prijs eerder gewonnen.