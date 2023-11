Amsterdam komt met ‘garantieknop’ voor terugkeer in bijstand

Mensen die in de bijstand hebben gezeten en daarna weer aan het werk zijn gegaan, krijgen in Amsterdam de garantie dat ze gemakkelijker terug kunnen keren in de bijstand. Die zogenoemde garantieknop moet voor meer financiële zekerheid zorgen bij mensen die de bijstand in- of uitstromen, zo meldt de gemeente woensdag.

Volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) zijn de Nederlandse regels voor mensen in de bijstand te rigide. “Zij ervaren vaak een drempel om aan het werk te gaan. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid over de effecten die dit heeft op hun inkomen, door bijvoorbeeld het wegvallen van toeslagen.”

Wanneer mensen onverhoopt weer een beroep moeten doen op de bijstand, omdat werk niet was uitgepakt zoals gehoopt, kan het nu nog een tijd duren voordat de uitkering weer wordt toegekend. Met de garantieknop kunnen Amsterdammers van wie binnen zes maanden het arbeidscontract wordt verbroken, direct terugkeren in de bijstand, onder meer omdat ze minder gegevens hoeven aan te dragen.

Ook is de gemeente een proef begonnen waarbij daklozen sneller bijstand kunnen krijgen, om zo grotere (financiële) problemen te voorkomen. In de proef wordt de aanvraag van bijstand binnen 24 uur beoordeeld, en bij toekenning wordt het geld binnen 24 uur uitgekeerd. Waarschijnlijk doen tussen de tweehonderd en driehonderd dakloze Amsterdammers mee aan het experiment. Zij worden zes maanden gevolgd, om te kijken wat de effecten zijn.