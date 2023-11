Armoedefonds: laag armoederisico toont zich niet in praktijk

Dat het risico voor Nederlanders om in de armoede terecht te komen vorig jaar op het laagste niveau lag sinds 1977, ziet Stichting Armoedefonds niet terug in de praktijk. Dat meldt het fonds woensdag in een reactie op de berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit eigen onderzoek blijkt volgens de stichting dat het aantal hulpvragen bij lokale hulpinstanties juist is gestegen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had 3,8 procent van de bevolking in 2022 kans op armoede. Dat was in 2021 nog 5 procent. De afname verklaart het CBS door inkomensondersteunende maatregelen, zoals de energietoeslag.

“Ondanks dat we blij zijn dat door de extra maatregelen van het kabinet mensen een jaar lang boven water zijn gehouden, mogen we niet vergeten dat deze cijfers niet altijd een volledig beeld geven van de realiteit voor mensen die in armoede leven. Uit onderzoek dat wij in mei hebben uitgevoerd blijkt dat bij 64 procent van de lokale hulporganisaties, zoals voedselbanken, het aantal hulpvragen juist is toegenomen”, zegt directeur van het Armoedefonds Henk de Graaf.

De stichting maakt zich ook zorgen dat door het wegvallen van de tijdelijke maatregelen de armoede verder toeneemt. Het fonds roept op tot een “geco√∂rdineerde inspanning om armoede in Nederland te bestrijden”.