BBB’er Van der Plas vindt niet dat Omtzigt premier moet worden

Het lijkt BBB-leider Caroline van der Plas “niet verstandig” als Pieter Omtzigt ervoor kiest om premier te worden in een nieuw kabinet, zei ze woensdag bij tv-programma Vandaag Inside. “Ik denk dat het heel goed is dat hij gewoon Kamerlid blijft, dat hij geen premier wordt”, stelde ze over de lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract (NSC).

Omtzigt heeft nog geen uitsluitsel gegeven op de vraag of hij premier wordt als zijn partij de grootste wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. NSC is momenteel de grootste in de peilingen. Een van de redenen dat hij twijfelt is omdat hij niet weet of de positie van premier “is uit te voeren door een vader van een gezin, die in Enschede woont”, zei hij eerder deze week.

Van der Plas kan zich desgevraagd wel vinden in die twijfel. “Premier zijn, dat is echt wel van een nog ander kaliber dan Kamerlid zijn. Je moet ook een kabinet leiden. Je staatssecretarissen, ministers, daar ben je ook de leider van.” Ze telde daar bij op dat hij dan nog partijleider zou zijn van een nieuwe partij in de Kamer. “Het lijkt mij niet verstandig dat hij dat gaat doen.”

Liever ziet Van der Plas dat Omtzigt de nummer twee op de lijst van BBB Mona Keijzer op die post neerzet. Want in een kabinet plaatsnemen wil ze wel. “Of wij nu 5, 10, 15 of 20 zetels halen, ik denk dat we een belangrijke partner zijn voor een nieuwe coalitie. Zeker omdat wij 16 zetels hebben in de Eerste Kamer. Dat is ook niet onbelangrijk.”

In de meest recente peiling, van I&O Research op woensdag, zakt BBB weg van 11 naar 8 zetels. Maar zorgen maakt Van der Plas zich niet. “Bij de Provinciale Statenverkiezingen werden we ook lager gepeild dan ons uiteindelijke resultaat. Wij zijn de enige partij met nu 1 zetel in de Kamer die zeker fors gaat groeien. Dat is al winst.”

De BBB-leider zegt tevreden te zijn als haar partij op 22 november tussen 10 en 15 zetels haalt. “Maar ik denk zelf dat we tussen 20 en 25 kunnen uitkomen.” Samenwerking daarna met NSC noemt ze “een goede optie” en met de VVD ook “als die partij iets minder links wordt”. De PVV zou een optie kunnen zijn, “maar ik denk wel dat zij veel water bij de wijn moeten doen”.