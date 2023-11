Bikker staat nog steeds achter keuze om weer in kabinet te stappen

Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie staat er nog steeds achter dat haar partij voor de tweede keer in een kabinet-Rutte is gestapt. “Het is een ongelukkig huwelijk geworden”, zegt ze wel bij Goedemorgen Nederland. “Maar op een gegeven moment is het ook zo dat het land een regering nodig heeft.”

Het kabinet stond na negen maanden van moeizame onderhandelingen op het bordes en viel anderhalf jaar later omdat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het niet eens konden worden over migratie.

Partijleider Henri Bontenbal van het CDA vindt achteraf dat zijn partij “nooit aan dit kabinet had moeten beginnen”, zei hij dinsdag tijdens een gesprek dat was georganiseerd door de Universiteit Twente en de krant Tubantia in Enschede. Op de vraag of zij ook spijt heeft, zegt Bikker: “Niet op de manier waarop de heer Bontenbal dat heeft geuit”.

“Niet voor niks stribbelde mijn partij negen maanden tegen”, zegt ze wel over de formatie. “Wij hebben gezegd: wij gaan het aan, we gaan goede plannen proberen te maken. Maar het is uiteindelijk niet gelukt om in de mix van mensen een stevige regering te maken.”

Ze ziet ook “dingen die wel goed gelukt zijn” in het vierde kabinet van Rutte, zoals de armoedebestrijding. Haar partijgenoot Carola Schouten was hier verantwoordelijk voor als minister voor Armoedebeleid.