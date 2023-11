Boek De Camino van Anya Niewierra wint NS Publieksprijs

De thriller De Camino van Anya Niewierra heeft de NS Publieksprijs 2023 gewonnen. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in de uitzending van het programma EenVandaag. De Camino kreeg ruim 34 procent van de meer dan 106.000 stemmen die werden uitgebracht.

Het was de eerste keer dat de 59-jarige Niewierra voor de NS Publieksprijs was genomineerd. De andere titels die nog kans maakten op de prijs waren Alter ego van Esther Verhoef, Het Koninklijk Huis van Herman Koch, Koraalrif van Suzanne Vermeer, Wat stilte wil van Arthur Japin en Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold van Israel van Dorsten.

De thriller gaat over Lotte, wier man tijdens het wandelen van de Camino onverwacht zelfmoord pleegt. Zij gaat dezelfde route lopen om uit te zoeken wat er is gebeurd. Gaandeweg komt ze erachter dat haar man Emil, een vluchteling uit Bosnië en Herzegovina, helemaal niet was wie hij altijd beweerde te zijn.

De boekenprijs werd vorig jaar niet uitgereikt omdat op grote schaal stemfraude was gepleegd. De problemen kwamen aan het licht nadat er valse stemmen waren binnengekomen voor het boek Het Coronabedrog van Thierry Baudet. Na onderzoek bleek dat de stemming “op grote schaal gemanipuleerd” was.

Voor dit jaar werden verschillende maatregelen getroffen om te zorgen voor een eerlijk verloop. Zo werd de vrije keuze geschrapt en kon er alleen gestemd worden op de zes boeken die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 het beste zijn verkocht.

De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. De winnaar krijgt de eretitel Boek van het Jaar. De winnende auteur krijgt een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman en een geldbedrag van 7500 euro. In 2021 ging de NS Publieksprijs naar Lale Gül voor haar boek Ik ga leven.