Bontenbal: uitspraak Hoekstra over 2030 was strategische fout

Het was een “strategische fout” van toenmalig CDA-leider Wopke Hoekstra om vorig jaar in het AD te verklaren dat 2030 als stikstofdoel voor zijn partij niet heilig was. Dat zei CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal in Nieuwsuur.

Volgens Bontenbal had het anders geregeld moeten worden. “We hadden dit eerder en netjes achter de schermen in het kabinet moeten doen.” De uitspraak van Hoekstra leidde tot veel onmin in het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Minister-president Mark Rutte vond de uitspraken van de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken over het stikstofbeleid van het kabinet staatsrechtelijk gezien op het randje.

Het interview was volgens Bontenbal niet het begin van het einde van het kabinet. “Ik denk dat sowieso de verhoudingen in het kabinet altijd al niet heel best zijn geweest.” Het kabinet had er op stikstof wel kunnen uitkomen, denkt Bontenbal.