CPB: plannen CDA brengen weinig beweging in koopkracht

De plannen waarmee het CDA de verkiezingen ingaat, hebben nauwelijks effect op de gemiddelde koopkracht. Wel gaan gezinnen met kinderen, met name eenverdieners, erop vooruit dankzij een hogere kinderbijslag en kindgebonden budget. Ook voor mensen met een uitkering is er een licht plusje.

Dat blijkt uit een doorrekening van het verkiezingsprogramma van de christendemocraten door het Centraal Planbureau (CPB). De voorstellen leiden tot een relatief bescheiden afname van de armoede, die met name te danken is aan een lager belastingtarief in de eerste schijf. Het CDA is een van de weinige partijen die geen plannen hebben om het minimumloon te verhogen.

Het CDA geeft ook geen extra geld uit, maar schuift wel in de uitgaven. Er gaat meer naar defensie en naar de zorg, onder meer door een bevriezing van het eigen risico in de zorgverzekering. De partij bezuinigt daarentegen op onderwijs en wil af van het Nationaal Groeifonds waarvan voormalig partijleider Wopke Hoekstra een van de geestelijke vaders was.

De lasten gaan bij het CDA per saldo met ruim 5 miljard euro omhoog. Zowel voor gezinnen als voor bedrijven leiden de plannen tot een beperkte lastenverzwaring. Vooral vermogen en winst worden zwaarder aangeslagen, de lasten op arbeid dalen juist. De partij wil de accijnzen op brandstof verlagen, maar verhoogt de kosten van autobezit door de invoering van een wegenvignet.