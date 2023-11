Extra schoonmaakbeurt pluimveevervoer wegens vogelgriep

Om te voorkomen dat er vogelgriep uit Bulgarije, Denemarken, Italië, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Polen en Roemenië ons land binnenkomt, moeten alle vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren die in die landen zijn geweest onmiddellijk na binnenkomst in Nederland extra grondig worden gereinigd en ook worden ontsmet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt dat dit nodig is wegens een uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in genoemde landen. Ook vervoermiddelen van buiten de Europese Unie moeten aan zo’n schoonmaakbeurt geloven.