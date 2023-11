GL-PvdA, Volt en CU willen tientallen miljarden extra naar het ov

De ChristenUnie, Volt en GroenLinks-PvdA willen tientallen miljarden investeren in het openbaar vervoer, blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De ChristenUnie wil er ruim 22 miljard euro extra in investeren, voor GroenLinks-PvdA en Volt is dat respectievelijk 29 en 35 miljard. Dat ligt een stuk lager bij de VVD en D66: die partijen steken respectievelijk 800 miljoen en 2,7 miljard euro extra in het ov.

De VVD wil dan wel weer meer geld naar extra asfalt. Tot 2040 willen de liberalen 2,4 miljard euro extra aan het wegennet besteden. D66 bespaart juist 3,5 miljard euro hierop, de ChristenUnie 8 miljard euro en GroenLinks-PvdA en Volt ieder 11,5 miljard euro.

Alle partijen willen een kilometerheffing, al verschillen de bedragen per partij. Per kilometer gaan automobilisten het meeste betalen bij Volt (14 cent) en D66 (9 cent). GroenLinks-PvdA wil 6 cent en de ChristenUnie 3,5 cent. De VVD heeft nog geen keuze gemaakt voor een kilometertarief. De partijen willen met de heffing inkomsten compenseren doordat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden en geen brandstofaccijnzen meer betalen.