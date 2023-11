Griekse ‘onderwereldbankier’ overweegt deal met OM over straf

De 52-jarige Griek Thanas B., die verdacht wordt van het crimineel ondergronds bankieren van honderden miljoen euro’s, bekijkt of hij afspraken kan maken met het Openbaar Ministerie over een mogelijke straf. De rechtbank moet dan uiteindelijk nog wel beslissen of ze daarmee akkoord gaat.

Het OM en de advocaat van B. hopen begin volgende maand duidelijk te hebben of ze tot procesafspraken kunnen komen, lieten ze woensdag weten tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam. Het is nadrukkelijk geen schuldbekentenis, zegt de advocaat van B.

B. werd op 31 mei aangehouden in Athene en sinds begin augustus zit hij in een Nederlandse cel. De man zou via cryptocommunicatie een koeriersnetwerk in Nederland hebben aangestuurd dat voor een kwart miljard euro aan contante geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. Dat zou zijn gebeurd in de periode tussen juni 2020 en maart 2021.

Het OM liet woensdag weten aanwijzingen te hebben dat hij ook dit jaar nog geld liet ophalen en wegbrengen, het zou om een bedrag van 5 miljoen euro gaan. B. heeft tot nu toe gezwegen over de verdenkingen.

Het verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten, wees de rechtbank af.