JA21 belooft beterschap op armoedebeleid na CPB-doorrekening

Het zit JA21 niet lekker dat de partij er in haar verkiezingsprogramma niet in slaagt de armoede in Nederland terug te dringen. “Dat gaan we ook bijstellen”, belooft kandidaat-Kamerlid Elrie Bakker in een toelichting op de doorrekening van de plannen door het Centraal Planbureau (CPB).

Bakker wijst erop dat JA21 door de val van het kabinet begin juli onder grote tijdsdruk een verkiezingsprogramma moest opstellen. Nu het CPB de effecten daarvan heeft becijferd, ziet de partij dat sommige dingen “niet helemaal uitpakken zoals wij graag zouden willen”, erkent de financieel expert van JA21. Een van de uitgangspunten van de partij is dat niemand in armoede leeft, benadrukt zij.

Van alle partijen die hun programma hebben laten doorrekenen, rolde er alleen bij JA21 een stijging van de armoedecijfers uit. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde dat eerder “echt onbestaanbaar”. Hij richtte zijn pijlen daarbij wel ten onrechte op de VVD. Bij die partij laat de doorrekening een relatief bescheiden afname van de armoede zien.

Met welke maatregelen JA21 de armoede alsnog terug wil dringen, zei Bakker er overigens niet bij. De partijen hebben de afgelopen weken ruimschoots de gelegenheid gehad om aanpassingen van hun plannen voor te leggen aan het CPB.