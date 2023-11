Marineschip Holland richting Cyprus voor hulp aan Gaza

Nederland wil met een marineschip humanitaire hulp naar Gaza brengen zodra dat mogelijk is. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) stuurt daarom Zr. Ms. Holland richting Cyprus. Het patrouilleschip kan ook worden ingezet voor evacuaties.

Cyprus werkt aan een internationale zeecorridor waarlangs humanitaire hulp naar Gaza moet gaan. Ollongren is woensdag op Cyprus om daarover te overleggen. Ze noemt het initiatief “heel belangrijk”. Frankrijk heeft ook al een marineschip in de regio voor hulp aan Gaza.

Het is “ongelofelijk urgent” dat er hulp naar Gaza gaat, zegt de bewindsvrouw tegen het ANP. Volgens haar hebben de Duitsers en Britten eveneens interesse getoond voor het voorstel. Ze hoopt op Cyprus ook meer te horen over de Israëlische reactie op het voornemen.

Om het plan te realiseren, is wel een humanitaire pauze in Gaza nodig. Daar dringt de internationale gemeenschap ook op aan, aldus Ollongren. Ze denkt dat Israël gehoor moet geven aan die oproep, want anders dreigt een “catastrofe” in de Palestijnse kuststrook.

Israël bestookt Gaza sinds de bloedige aanval van Hamas een maand geleden waarbij meer dan 1400 Israëliërs werden gedood. Sindsdien bombardeert Israël de strook waarbij al meer dan 10.000 mensen omkwamen, aldus de door Hamas gecontroleerde autoriteiten.

Nederland heeft al militairen en materieel op Cyprus. Daar staan twee C130 transportvliegtuigen. Die zijn gestuurd om in geval van nood mensen uit Israël en Libanon te kunnen evacueren. Er zijn ruim 150 Nederlandse militairen, onder wie mariniers.

Jordanië heeft deze week humanitaire hulp via de lucht naar Gaza gebracht. Er werden medische goederen gedropt bij een ziekenhuis. Dat kan ook met de C130’s op Cyprus, zegt Ollongren. Als Nederland daartoe een “specifiek verzoek krijgt, zullen we dat doen”.

Zr. Ms. Holland vertrekt medio deze maand en het duurt het een dag of tien voor het schip op zijn bestemming is. Het blijft in het oostelijk deel van de Middellandse Zee in elk geval tot de jaarwisseling. “We plannen nu tot het eind van het jaar door”, zegt Ollongren, die ook een bezoek brengt aan de Nederlandse militairen.

In Parijs is donderdag op initiatief van president Emmanuel Macron een internationale conferentie over de humanitaire situatie in Gaza, waar ruim 2 miljoen mensen wonen. Er wordt onder meer gesproken over het geven van hulp. Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) neemt aan de conferentie deel.