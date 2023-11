Meer dijken moeten worden versterkt, miljarden extra nodig

Er moeten meer dijken, waterkeringen en dammen worden versterkt dan gedacht. In 2014 werd geschat dat tot en met 2050 ongeveer 1500 kilometer versterkt moest worden, nu blijkt het te gaan om ongeveer 2000 kilometer. De operatie kan vele miljarden extra kosten, laat het ministerie van Infrastructuur weten.

Onder meer door betere meetmethodes zijn op meer plekken gebreken aan het licht gekomen. Ook is nu scherper in beeld hoe het klimaat tot en met 2050 zich zal ontwikkelen. Onder meer droogte is een belangrijke factor: dijken hebben water nodig om stevig te blijven. Maar ook de zeespiegelstijging kan een bedreiging zijn. Vorige maand waarschuwde het KNMI dat de zeespiegel tussen 1,24 en 2,5 meter kan stijgen voor 2100, afhankelijk van hoe veel CO2 wordt uitgestoten de komende jaren.

Op basis van de vorige schatting werd 12,6 miljard euro beschikbaar gesteld, maar mogelijk is 15,7 tot 32,9 miljard euro nodig. De grote bandbreedte komt mede door gestegen bouwkosten, inflatie en schaarse arbeidskrachten, aldus een woordvoerder.

“Het is goed dat we nu een beter beeld hebben welke versterkingen er in de toekomst nodig zijn om Nederland zo veilig mogelijk te houden”, zegt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur). “Onze dijken, stormvloedkeringen, dammen en duinen beschermen Nederland al van oudsher tegen het water. En dat is letterlijk van levensbelang.”