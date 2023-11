Naturalis wil staat van natuur ‘beter in kaart brengen dan ooit’

Onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden gaat met behulp van minuscule stukjes DNA de soortenrijkdom in ons land uitgebreid onderzoeken. Het instituut wil naar eigen zeggen “de staat van de natuur beter in kaart brengen dan ooit”. Daarmee hoopt Naturalis een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit.

Om de stand van de natuur goed te kunnen monitoren, bouwt Naturalis een nieuwe onderzoeksinfrastructuur. Die werkt op basis van zogeheten omgevings-DNA. “Een buisje water bevat DNA van de vissen die erin leven, een schepje grond bevat DNA van de schimmels die in de bodem leven”, legt het instituut uit.

Door honderdduizenden monsters te analyseren, wil Naturalis een veel beter overzicht krijgen van de biodiversiteit in Nederland. Dat die hard is achteruitgegaan is al bekend uit tal van eerdere onderzoeken, maar het beeld is nog te beperkt. “‘Als we willen weten hoe het met de natuur gaat, kijken we nu vooral naar de paar soorten die we goed kennen”, zegt onderzoeker Vincent Merckx. “Terwijl juist de kleine soorten zoals schimmels en insecten, die we gemakkelijk over het hoofd zien, heel snel reageren op veranderingen.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het onderzoeksproject met ruim 18,5 miljoen euro. Het krijgt de naam eDentity, waarin de e staat voor environment (het Engelse woord voor omgeving of milieu).