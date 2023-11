Rutte reist van Qatar naar Israël voor gesprek met Netanyahu

Demissionair premier Mark Rutte reist vanuit Qatar, dat hij woensdag bezocht, door naar Israël. Hij praat daar met zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu, meldt Rutte op X. In Qatar sprak de premier over de oorlog tussen Israël en Hamas en de situatie in Gaza. Rutte was twee weken terug al in Israël.

Rutte sprak met de emir van Qatar, dat een “belangrijke rol” kan spelen bij het regelen van diplomatieke zaken, zoals extra hulp aan Gaza. “In het gesprek kwamen een aantal zaken naar voren die ik ook verstandig vind om met Netanyahu te delen”, zegt Rutte tegen de NOS. “Dat wil ik persoonlijk met hem doen.”