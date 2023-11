Rutte wil weinig kwijt na gesprek Netanyahu: overleg gaat verder

Premier Mark Rutte wilde woensdag na het overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weinig kwijt. Dat helpt het proces niet en de gesprekken gaan de komende dagen nog door, verklaarde de demissionaire minister-president na afloop tegen media.

Tijdens het gesprek kwamen “alle aspecten” aan de orde. Het gaat dan om humanitaire hulp voor Gaza, het verhinderen van regionale escalatie, het vrij krijgen van gijzelaars in handen van Hamas, het voorkomen van burgerslachtoffers en de vrijlating van buitenlanders die vastzitten in de Gazastrook, aldus Rutte.

Hij was eerder op de dag in Qatar op uitnodiging van de emir Tamim Bin Hamad Al Thani. Daar werd volgens de premier gesproken over allerlei initiatieven waarna het hem “verstandig leek om dat persoonlijk over te brengen aan Netanyahu”. In de middag had hij ook nog telefonisch contact met koning Abdullah II van Jordanië.

Volgens hem speelt Qatar een “cruciale rol” in het conflict tussen Israël en Hamas. In die Golfstaat leeft ook de politiek leider van Hamas. Die beweging, die op de terreurlijst van de EU staat, viel een maand geleden Israël aan waarbij 1400 doden vielen. Israël bestookt sindsdien Gaza. Bij die operaties zijn al meer dan 10.000 doden gevallen.