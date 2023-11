Timmermans voelt afstand bij Omtzigt en vreest rechts kabinet

Frans Timmermans merkt dat Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) zijn handreikingen niet beantwoordt en vreest daarom voor een rechts kabinet. “Alleen bij uiterste noodzaak met links”, is volgens de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA de doctrine die Omtzigt heeft meegenomen uit zijn oude partij, het CDA. “En mijn taak is om die uiterste noodzaak te realiseren”, zegt Timmermans in een gesprek georganiseerd door de Universiteit Twente en de krant Tubantia. Hij denkt dat hij NSC alleen tot samenwerking kan bewegen als de linkse combinatie de grootste wordt.

Een aantal weken geleden maakten de partijleiders nog de indruk naar elkaar toe te trekken. Ze organiseerden zelfs een openbaar gesprek waarin ze lang de tijd namen om standpunten uit te wisselen. Ze vielen elkaar niet hard aan. De liefde lijkt enigszins bekoeld nu Omtzigt speelt met de gedachte van een centrumrechts kabinet.

Begin deze week was de leider van NSC eveneens te gast in Enschede en zei hij dat zijn partij weleens de grootste kan worden, samen met de VVD. In dat geval heeft Omtzigt de voorkeur voor een minderheidskabinet met de liberalen. Maar hij denkt ook aan een kabinet met “een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, JA21”.

“Dat lijstje alleen al, daar schrik ik van”, zegt Timmermans. “Ik wil eerlijk gezegd niet dat mijn dochters de strijd van mijn moeder moeten overdoen voor vrouwenrechten”, zegt hij over de SGP. Hij denkt bovendien dat het niet goed is voor de lhbti-gemeenschap als deze partij samen met JA21 in een kabinet komt.

Zondagavond probeerde Timmermans naar eigen zeggen vergeefs toenadering te zoeken tot Omtzigt. “Toen ik voortdurend dacht: kom naar mij op het minimumloon, kom nou naar mij toe op het aanpakken van de grootverdieners. Nee, nul op het rekest.” De linkse politicus is bereid Omtzigt te helpen zijn plannen uit te voeren voor bestuurlijke vernieuwing als de NSC-leider hem tegemoetkomt op sociale onderwerpen en klimaat.