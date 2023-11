Weerwind komt met eenmalige compensatie voor sociale advocaten

Sociale advocaten en mediators krijgen nog dit jaar een tegemoetkoming vanwege de hoge inflatie. Het gaat om rechtsbijstandsverleners die mensen bijstaan met een laag inkomen. Daarvoor krijgen de advocaten een vergoeding van de overheid maar dat is volgens hun te laag, zeker gezien de gestegen kosten. Demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil ze hiervoor eenmalig compenseren en trekt daarvoor 26 miljoen euro uit, laat hij aan de Tweede Kamer weten. Die nam hierover onlangs een motie aan van D66.

De reden voor de compensatie is dat de vergoedingen voor rechtsbijstand niet snel genoeg konden meestijgen met de kostenstijgingen. De verhoging wordt altijd gebaseerd op de cijfers van twee jaar eerder. De indexering stond voor 2023 op 0,67 procent. Per januari 2024 stijgt de vergoeding met 5,29 procent. De compensatie die Weerwind nu geeft, is het verschil tussen die twee indexeringen: 4,62 procent. Dit bedrag wordt nu uitgekeerd als subsidie.

Het geld wordt via de Raad voor Rechtsbijstand nog in december uitgekeerd. De betrokkenen hoeven zelf geen aanvraag in te dienen. De Raad stelt het bedrag vast op basis van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende overuren in de afgelopen twaalf maanden.

Daarnaast is de minister bezig met een herijking van de vergoedingen voor rechtsbijstand. Daarvoor komt een onafhankelijke commissie die gaat kijken hoeveel tijd er bijvoorbeeld aan bepaalde zaken wordt besteed en of de vergoeding dan nog wel passend is.