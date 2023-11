Wrakingsverzoek Marengo afgewezen, rechters blijven zitten

De rechters in het omvangrijke liquidatieproces Marengo kunnen blijven zitten en de strafzaak kan verder. De wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam oordeelde dat de rechters niet de schijn van vooringenomenheid hebben gewekt en daarom niet vervangen hoeven te worden.

De advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi hadden vorige maand het vertrouwen in de rechters opgezegd. Zij wraakten nadat de rechters een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten. De rechtbank meende echter dat er “geen aanwijzingen” zijn dat er sprake was van een plan om Taghi te ontvoeren of om het leven te brengen “en/of dat daartoe uitvoeringshandelingen zijn verricht op instigatie van het Openbaar Ministerie”.

Taghi’s advocaten wraakten de rechtbank daarna nogmaals, omdat de rechters de verdediging niet meer de kans gaven iets over de hechtenis van Taghi te zeggen. “Het is een uitglijder die de rechter niet mag maken, ook niet uit chagrijn over het eerste wrakingsverzoek”, zei advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen eerder. De wrakingskamer zegt daarover: “Voor de conclusie van het verdedigingsteam dat het niet toepassen van hoor- en wederhoor zou zijn ingegeven door wat zij noemt het ‘chagrijn’ van de rechtbank over de wraking, ziet de wrakingskamer geen enkele aanwijzing.”

De strafzaak Marengo is al jaren bezig. De rechters zijn inmiddels meerdere keren gewraakt, tot nu toe alle keren tevergeefs. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geƫist. In december staat vooralsnog een procedurele zitting op de agenda. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.