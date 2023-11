1600 stempassen niet bezorgd bij inwoners Goirle

Ongeveer 1600 inwoners uit de wijk De Hellen in de Brabantse plaats Goirle hebben hun stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen nog niet gekregen. Dit komt door een fout in de postbezorging, zo meldt de gemeente. “Intussen is duidelijk dat deze stempassen niet meer komen. De niet bezorgde stempassen zijn ongeldig gemaakt.”

Er worden vervangende stempassen gemaakt en verstuurd, wat door de gemeente een “flinke klus” wordt genoemd. “In goede samenwerking tussen gemeente, drukker en PostNL is het haalbaar. PostNL heeft beloofd dat ze extra alert zijn op de juiste bezorging van deze nieuwe zending.”

De fout betekent dat de leden van de stembureaus extra moeten opletten als het gaat om de geldigheid van de stempassen. Burgemeester Mark van Stappershoef meldt dat hij enorm baalt van de situatie. “Helaas kunnen we dit als gemeente niet voorkomen. We gaan vanzelfsprekend wel zorgen dat alle kiezers uit de gemeente Goirle kunnen stemmen op 22 november.”