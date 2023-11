3FM-dj’s Van Deelen, Hijlkema en Speelman Glazen Huis in

Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman laten zich dit jaar voor 3FM Serious Request opsluiten in het Glazen Huis. Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens een presentatie van NPO Audio in Hilversum.

Speelman debuteert in het Glazen Huis. Hij maakte in 2020, net als Hijlkema, wel deel uit van de ploeg die Serious Request maakte vanuit een loods op Twente Airport. Vanwege de coronacrisis konden zij destijds niet lopend het land in voor de toenmalige actie The Lifeline.

Sinds 2021 is het bekende glazen onderkomen, waarmee 3FM tussen 2004 en 2017 tientallen miljoenen euro’s ophaalde, weer terug. Vorig jaar waren Hijlkema en Van Deelen er ook bij. De goededoelenactie haalde toen ruim 2,3 miljoen euro op voor stichting Het Vergeten Kind. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting ALS Nederland.

De Glazen Huis-dj’s krijgen dit keer een extra uitdaging: zij moeten tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren en kunnen daarom alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens een bezoek aan het Glazen Huis. De actie vindt traditiegetrouw plaats in de week voor kerst en is dit jaar in Nijmegen.

Vorig jaar kreeg de actie nog met een tegenslag te maken toen Hijlkema en Rob Janssen corona bleken te hebben. De actie ging wel door, maar het Glazen Huis kon geen bezoekers meer ontvangen.