Aantal vrouwen met hormonale anticonceptie weer gedaald

Het aantal vrouwen met hormonale anticonceptie blijft dalen. In 2022 ontvingen 1,3 miljoen vrouwen een middel met hormonen om niet zwanger te worden, een daling van 5 procent. Dat komt volgens Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) vooral omdat bestaande gebruikers stoppen. Ook in de jaren hiervoor nam het aantal gebruikers af.

De pil blijft wel het meest gebruikte middel om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Van de vrouwen met hormonale anticonceptie ontving 83 procent een anticonceptiepil. Hierna werd het hormoonspiraaltje het meest gebruikt. Overigens waren er meer vrouwen met de pil die ervoor kozen om te stoppen dan vrouwen met een spiraal.

Afgelopen jaar kregen 203.000 vrouwen voor het eerst een vorm van anticonceptie. Dat waren er wel iets minder dan in het jaar daarvoor, maar daarmee alleen is de afname in het totaal aantal gebruikers niet te verklaren. Daarom concludeert SFK dat de daling vooral veroorzaakt wordt door vrouwen die stoppen met hormonale anticonceptie.

Bij vrouwen onder de dertig jaar waren de meeste stoppers te vinden. De reden voor stoppen is niet onderzocht.