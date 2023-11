Adviesraad kraakt wet die strafregime uitkeringen verlicht

Het wetsvoorstel dat moet zorgen dat mensen minder hard gestraft worden voor onbedoelde fouten bij het aanvragen van een uitkering, is niet goed genoeg. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak in een kritisch advies aan de ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebeleid).

Met de wet willen de ministers de scherpe kantjes afhalen van de handhaving in de sociale zekerheid. In plaats van de hoge standaardboetes die nu worden opgelegd, moet er meer ruimte komen voor maatwerk, met oog voor individuele omstandigheden. Een waarschuwing bijvoorbeeld gaat ook tot de mogelijkheden behoren.

De belangrijkste kritiek van de Raad is dat het wetsvoorstel niets zegt over terugvordering. Terwijl uitkeringsinstanties verplicht zijn onterecht verstrekte uitkeringen terug te halen en dit gezien wordt als een belangrijk onderdeel van de handhaving.

Er wordt wel gewerkt aan een ander wetsvoorstel dat de menselijke maat terug moet brengen in de terugvordering. “Maar het grotere geheel is onvoldoende in beeld en bestaande regelgeving is uit het oog verloren”, aldus de Raad, die zich afvraagt of het niet beter is al deze initiatieven in één wet op te nemen.