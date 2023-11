Bikker (CU) over protest SGP bij abortuskliniek: zou ik niet doen

Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie uit voorzichtige kritiek op haar collega Chris Stoffer van de SGP. Hij is van plan om donderdag met betogers bij een abortuskliniek te staan. Dat zou Bikker niet doen, zegt ze in het Radio 1 Journaal. De politica is ook tegen abortus, maar vindt het beter als mensen naast vrouwen gaan staan die een abortus willen plegen in plaats van tegenover ze.

De politica vindt het een “groot goed” dat demonstreren mag, “maar altijd in het besef dat vrouwen daar in een noodsituatie zijn”. Ze vindt het wel kunnen als mensen “in alle bescheidenheid” het gesprek aangaan met vrouwen die dit overwegen.

Soms hebben “hulpverleners toch iets kunnen betekenen voor die vrouwen” bij zo’n ontmoeting, weet Bikker. Ze kent bijvoorbeeld verhalen van vrouwen die onder druk stonden van hun familie om abortus te laten uitvoeren of knel zaten met huisvesting. Het wordt wat Bikker betreft “te makkelijk in een frame gezet alsof we hier in Amerika zijn” als deze vrouwen worden benaderd door mensen die hulp aan willen bieden.

Stoffer van de SGP voegt zich donderdag bij zogenoemde “pro-life wakers” in de buurt van een abortuskliniek. Dit zijn demonstranten die vrouwen benaderen die abortus willen plegen om hen van gedachten te doen veranderen. Veel vrouwen ervaren dit als “pijnlijk, sommigen spreken van een traumatische ervaring”, zeggen abortusklinieken. Na zo’n confrontatie komen patiĆ«nten vaak overstuur binnen.