Dijkgraaf pleit voor meldpunt bedreigde wetenschappers in elk land

Elk land moet een meldpunt krijgen waar wetenschappers terechtkunnen als zij worden bedreigd of geïntimideerd, vindt demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap). Bij de tweejaarlijkse conferentie van de VN-organisatie UNESCO heeft de bewindsman een resolutie ingediend die hiertoe oproept.

Vier op de tien klimaatonderzoekers is weleens online geïntimideerd om hun werk, concludeerde de ngo Global Witness eerder na eigen onderzoek. Mede op initiatief van Dijkgraaf is eind vorig jaar het Nederlandse meldpunt WetenschapVeilig opgericht. Onderzoekers worden naar de juiste hulp verwezen als zij zich hier melden.

Dijkgraaf spreekt van een “alarmerende toename” van bedreigingen aan het adres van wetenschappers. “Als ze niet langer de vrijheid hebben om hun onderzoek uit te voeren, dan staat academische vrijheid zelf onder druk”, zegt hij tijdens de vergadering van de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

In de resolutie van de minister staat een actieplan om de veiligheid van wetenschappers te vergroten, waarvan het oprichten van een meldpunt een onderdeel is. Hij vraagt de leden van UNESCO – bijna alle landen ter wereld – om het plan te ondersteunen met onder meer geld en personeel. Volgende week zullen de landen stemmen over de resolutie. De woordvoerder van de minister verwacht dat de meerderheid het plan ondersteunt.