De douane heeft donderdag in de haven van Rotterdam 464 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met een lading schroot van roestvrij staal, bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Het Openbaar Ministerie schat de straatwaarde op bijna 35 miljoen euro.

Volgens het OM was het bedrijf waarschijnlijk niet betrokken bij de drugssmokkel. De container kwam uit de Dominicaanse Republiek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.