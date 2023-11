Drie weken aangepaste dienstregeling Schiphol om werkzaamheden

Vanaf volgende week maandag tot en met 3 december rijden treinen via een aangepaste dienstregeling van, naar en via Schiphol om werkzaamheden. Door de werkzaamheden van ProRail is een aantal sporen niet te gebruiken. NS adviseert reizigers die in deze drie weken via de luchthaven moeten reizen, om kort van tevoren de reisplanner te checken.

Op enkele momenten rijden er geen treinen en moeten reizigers rekening houden met langere reistijden. In de nacht van zondag 12 november op maandag 13 november rijden er tussen 01.30 uur en 05.30 uur geen treinen tussen Leiden Centraal en Schiphol. NS zet dan snelbussen in. Zaterdag 18 en zondag 19 november rijdt er geen Intercity direct tussen Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal. Op zondag 3 december rijden er eveneens geen treinen, maar bussen tussen Leiden Centraal en de luchthaven.

ProRail is in de betreffende drie weken bezig met werkzaamheden op de perrons. Zo wordt onder meer het spoor een beetje verhoogd, waardoor er een gelijkvloerse instap tussen trein en perron ontstaat. “Zo wordt de trein toegankelijker voor mensen die niet goed ter been zijn”, aldus NS. Ook worden delen van de bovenleiding vervangen.

Begin oktober reden er ook al minder treinen over Schiphol om werkzaamheden aan de spoortunnels. De werkzaamheden aan het treinstation in de luchthaven duren naar verwachting tot 2028.