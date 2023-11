Extra zittingsdag in Marengo voor onderzoekswensen Taghi

In het omvangrijke liquidatieproces Marengo is op woensdag 22 november een extra zittingsdag gepland om de onderzoekswensen van de advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi te bespreken. De zitting is alleen in de zaak van Taghi en niet voor de andere zestien verdachten, laat de rechtbank Amsterdam weten.

De advocaten van Taghi wraakten begin vorige maand de rechters, omdat zij vonden dat ze de schijn van vooringenomenheid hadden gewekt. De behandeling van de zaak lag daardoor stil. De wrakingskamer oordeelde woensdag dat de rechters niet vooringenomen zijn en het proces dus verder kan. Omdat de advocaten voor de wraking hadden aangekondigd nog meer onderzoekswensen te hebben, heeft de rechtbank besloten daar een extra dag voor in te lassen.

De advocaten wraakten nadat de rechters een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten. De rechtbank meende echter dat er “geen aanwijzingen” zijn dat er sprake was van een plan om Taghi te ontvoeren of om het leven te brengen “en/of dat daartoe uitvoeringshandelingen zijn verricht op instigatie van het Openbaar Ministerie”.

Volgens advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen heeft de wrakingskamer in de beslissing ruimte gelaten om het verzoek om de commando te horen nogmaals te doen. Wat er verder aan onderzoekswensen besproken zal worden, kan hij nu nog niet zeggen.

Van Berge Henegouwen nam met collega’s Michael Ruperti en Arthur van der Biezen de verdediging van Taghi (45) over na de arrestatie van Inez Weski. Zij werd afgelopen april opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld en zat enige tijd in voorarrest.

Daags voor haar arrestatie kwam zij ook nog met diverse onderzoekswensen, onder meer over de arrestatie van Taghi eind 2019 in Dubai. Ook de reacties daarop zullen 22 november besproken worden.

De strafzaak Marengo is al jaren bezig. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geƫist. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.