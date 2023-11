Jan Vantoortelboom wint Boekenbon Literatuurprijs 2023

Het boek Mauk van Jan Vantoortelboom heeft dit jaar de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Ingrid van Engelshoven donderdagavond bekend in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. De Vlaamse schrijver en columnist ontvangt daarmee het bedrag van 50.000 euro dat aan de prijs is verbonden.

In het juryrapport wordt Mauk omschreven als een “verbluffend literair portret van een getraumatiseerde zeventiger die wordt achtervolgd door zijn jeugdherinneringen”. De jonge Mauk groeit op onder een tirannieke vader die hem mishandelt. Om met de situatie om te gaan, vlucht hij in zijn verbeelding. “De grens tussen fictie en werkelijkheid zet Vantoortelboom moeiteloos onder spanning, zonder de psychologische diepgang van zijn personages en de voortgang van het verhaal uit het oog te verliezen”, stelt de jury.

“Mauk bevat geen woord te veel en tóch word je gegrepen door de rijkdom van de taal”, zei Van Engelshoven bij de prijsuitreiking. “De jury heeft gekozen voor het boek dat een ode is aan de kracht van literatuur, geschreven in een loepzuivere stijl en prachtig gecomponeerd.”

De Boekenbon Literatuurprijs geldt als de bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek van het jaar. Saskia de Coster met Net echt, Tiemen Hiemstra met W, Roxane van Iperen met Dat beloof ik en Richard Osinga met Munt waren de andere kanshebbers voor de prijs. Vorig jaar ging de Boekenbon Literatuurprijs naar het boek Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje.