Jongerentak VVD: klimaatplannen mogen best wat ambitieuzer

De klimaatambities van de VVD mogen best wat ambitieuzer, vindt Mauk Bresser van de jongerenorganisatie van de partij. Bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers zegt de voorzitter van de JOVD dat klimaat een belangrijkere rol is gaan spelen in het verhaal van de liberalen. “Maar het is wel allemaal een beetje met de rem erop.”

Mede door druk uit de JOVD zijn de liberalen zich volgens Bresser meer gaan bekommeren om het klimaat. Begin dit jaar plaatste de jongerenclub bijvoorbeeld een veelbekeken filmpje op het sociale medium X waarin leden op het strand aan een ontbijttafel zitten, terwijl het water tot aan hun voeten stroomt. Hun boodschap: “Voorkom dat dit over tien jaar realiteit is.”

Het Kamerlid Silvio Erkens maakt er volgens Bresser “echt wel werk van” om het klimaatprobleem op de agenda te zetten. Maar de voorzitter vindt dat het nog steeds te langzaam gaat. “Wij hopen vooral dat het snel een beetje in beweging gaat komen”, zegt hij. “Want we kunnen het ons niet veroorloven om ons blind te staren op migratie.”