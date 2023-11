Kaag noemt leed oorlog Israël-Hamas bij herdenking Kristallnacht

Demissionair vicepremier Sigrid Kaag heeft tijdens haar toespraak bij de nationale Kristallnachtherdenking in Amsterdam stilgestaan bij het leed aan Israëlische en Palestijnse zijde door de oorlog daar. “Elke dode, elke gewonde, elk getroffen gezin is er een te veel. Wat er gebeurt in Israël, in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever stemt een mens somber – over de mensheid én over onze menselijkheid”, aldus Kaag in de Portugese Synagoge.

Kaag verwees zowel naar “de afgrijselijke terreuraanval van Hamas op 7 oktober” als naar “de humanitaire tragedie die zich op dit moment in Gaza ontvouwt”. “Het bestaansrecht van Israël en dus het recht van Israël op zelfverdediging zijn voor ons evident. Maar ook in donkere tijden is het van belang dat oorlogshandelingen zich verhouden tot het internationaal recht en het humanitair oorlogsrecht, om zo onschuldige burgerslachtoffers te voorkomen en tijdig voldoende humanitaire steun mogelijk te maken.”

Bij de nationale Kristalnachtherdenking wordt stilgestaan bij de nacht van 9 op 10 november 1938, waarin de nazi’s in heel Duitsland Joden aanvielen en hun gebouwen en bezittingen vernietigden. Organisator van de herdenking, het Centraal Joods Overleg (CJO), heeft gemeld dat ze niet eerder zoveel aanmeldingen hadden. Zo goed als alle 850 plekken waren bezet.

Voordat bezoekers naar binnen mochten moesten zij zich identificeren en werd hun tas doorzocht. Ook was er politie aanwezig bij de synagoge en beveiliging binnen. Onder de bezoekers waren de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, Frans Timmermans en Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Kaag noemde verder ook de gevoelens van onveiligheid die Nederlandse Joden momenteel voelen. “De angst om je kinderen naar de Joodse school te brengen of op straat een keppeltje te dragen. Een onbestemd gevoel dat moeilijk te vatten is – en nog moeilijker over te brengen op mensen die het zelf niet ervaren. Maar dat er wel ís. Helaas met reden”, aldus de vicepremier. “Het bestrijden van antisemitisme is een opgave voor ons allen. Het is onderdeel van de democratische rechtsstaat en de samenleving als geheel. Het is onze opdracht naast u te gaan staan en voor u te gaan staan.”

Naast Kaag spraken ook een overlevende van de Holocaust, de Amerikaanse ambassadeur voor Nederland Shefali Razdan Duggal en CJO-voorzitter Chanan Hertzberger.