Ook Yeşilgöz (VVD) kritisch op actie SGP bij abortuskliniek

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz is niet te spreken over de actie van de SGP om bij betogers in de buurt van abortusklinieken te staan. Ze is “klaar met dit oerconservatieve gedoe”, schrijft Yeşilgöz in een felle tweet. “Onbegrijpelijk dat je je daarmee inlaat”, zegt ze tegen SGP-leider Stoffer. Mirjam Bikker (ChristenUnie) sprak zich al uit tegen de actie: zoiets zou zijzelf niet doen, zei de politica in het Radio 1 Journaal.

Stoffer staat donderdag bij wat de partij “pro-life wakers” noemt, betogers die in gesprek gaan met vrouwen die een abortuskliniek bezoeken. Op deze protesten is veel kritiek. Klinieken zelf geven aan dat vrouwen de ongevraagde toenadering van deze ‘wakers’ als pijnlijk kunnen ervaren. “Wij laten ons niet tientallen jaren terug in de tijd zetten”, aldus Yeşilgöz op X. “Klaar met dit oerconservatieve gedoe. Voor de deur van een abortuskliniek betogen tegen vrouwen die echt geen eenvoudige keuze hebben gemaakt, is ronduit intimiderend.”

De SGP-voorman reageert op X dat het hem om “twee levens” gaat: “Dat van de vrouw, maar óók om dat van het kind”. Volgens hem zien regelmatig “meerdere vrouwen” af van abortus “omdat ze alternatieven (…) op een zorgvuldige en liefdevolle manier aangeboden krijgen”.