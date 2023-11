Overijssel redt noodlijdend bevrijdingsfestival met 250.000 euro

De provincie Overijssel heeft het bevrijdingsfestival in Zwolle gered met een financiële bijdrage. De organisatie krijgt komend jaar eenmalig 250.000 euro, zodat het festival op 5 mei weer kan doorgaan. Het Overijsselse bevrijdingsfestival leed dit jaar tonnen verlies, omdat door het slechte weer het bezoekersaantal tegenviel en daardoor de horeca-inkomsten veel lager uitvielen dan normaal.

Om ervoor te zorgen dat de komende editie in het Zwolse park De Wezenlanden door kan gaan en ook gratis toegankelijk kan blijven voor bezoekers, had de organisatie om extra geld gevraagd. De provinciale fracties van CDA, ChristenUnie en SP dienden tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 in de Provinciale Staten een amendement in, waarin ze voorstelden om het bevrijdingsfestival een incidentele bijdrage van een kwart miljoen euro te geven.

Hoewel de BBB als grootste fractie (zeventien zetels) tegen stemde, kreeg het voorstel een nipte meerderheid: 25-22. De 250.000 euro komt uit de zogeheten vrije ruimte van de algemene reserves van de provincie.

Het bevrijdingsfestival in Overijssel maakt deel uit van de veertien festivals die in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei in het land worden georganiseerd.